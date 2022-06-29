Bolu Seben Ayman Yaylası’nda çevreciler kazandı!

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Seben ilçesinde bulunan Ayman Yaylası mevkiinde Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından taş ocağı kurulması planlandı. Kurulacak olan taş ocağı ile Seben ilçesindeki TaşlıyaylaGöleti'nden ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak projenin taş ihtiyacının giderilmesi hedeflendi.

Yaylaya çok yakın bir noktada kurulması planlanan taş ocağına yayla halkı tepki gösterdi. Proje kapsamında bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, günler süren eylemlerinin ardından taş ocağı projesinin iptali ve ÇED raporu alınması için dava açtı.



TAŞ OCAĞI AÇMA PROJESİ İPTAL EDİLDİ

Bolu İdare Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin sonuç açıklandı. Açıklanan kararda projenin doğa ve çevre için yeterli olmadığına dikkat çekilerek, “üretim iznine konu alanın konumu, alana yakın yerleşim yerleri, yollar, yüksek gerilim hattı, mera alanları, hayvancılık ağılları, işletme faaliyetinde alınacak önlemlerde kullanılacak su kaynakları, proje kapsamında alanda yapılan saha/zemin/sondaj vs. çalışmaları ve faaliyet sonrası alana yönelik rehabilite önlemleri yönünden projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerineyer verildi. Tespit edilen durumlar neticesinde, taş ocağı açma işlemi iptal edilmiş oldu.