Bolu Seben'de üzerinde yapılar olan arazi mahkeme kararı ile satılacak

Yüzölçümü : 240,50 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 189.929,32 TL

KDV Oranı : %8

1. Satış Günü : 02/11/2022 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 07/12/2022 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU



Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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