Yüzölçümü : 240,50 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 189.929,32 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 02/11/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 07/12/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Bolu Seben'de üzerinde yapılar olan arazi mahkeme kararı ile satılacak
T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/35 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu ili Seben İlçesi, 107 Ada, 2 Parsel, DEREBOY Köyü Özellikleri :Taşınmaz üzerinde taban alanı 88,44 m² olan 2 katlı, yaklaşık 25-30 yıllık betonarme ev mevcut olup alt katı depo, üst katı mesken olarak kullanılmakta, batı cephesine bitişik 56,87 m² taban alanlı, tek katlı tuğla ile örülü 25-30 yıllık ahır ve samanlık mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 240,50 m2
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