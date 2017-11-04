Haber: Semih Baykal

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde önceki gün şehit olan korucuların cenazesinden dönen askeri araç takla attı. Aracın içinde bulunan ilimiz Ulumescit Köyü nüfusundan Yüzbaşı Bura Bilen şehit oldu. Şehidimizin cenazesi Bolu’ya getirilirken, Kalıcı Konutlar Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidimiz Kalıcı Konutlar Camiinde yapılan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Yapılan cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu AK Parti Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Sakarya CHP Milletvekili Engin Özkoç, Balıkesir CHP Milletvekili Namık Havutça, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz katıldı. Cenaze namazını il müftüsü Orhan Genç kıldırırken, törende gözyaşları sel oldu. Cenaze namazının kılındı esnada şehit annesinin Nurhayat Bilen, kadın asker ve 112 Acil Servis çalışanın koluna tutunarak güçlükle ayakta durdu.

Kılınan cenaze namazının ardından protokol ve yüzlerce kişinin eşliğinde şehidimiz kortej yürüyüşü ile son yolculuğuna uğurlandı. Yürüyüş boyunca Şehit Bilen’in ailesi ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yürüyüş sonrası Şehit Bilen, Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yürüyüş boyunca şehit babası Yakup Bilen’e, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ eşlik ederken, anne Bilen durumunun kötü olması nedeni ile yürüyüşü polis arabasından takip etti.