Bolu Şehidini unutmadı

Haber: Aysun Beykoz

2 yıl önce Şemdinli Şehitleri için düzenlenen törenden dönerken otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Hakkari 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığında Merkez Komutanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Yüzbaşı Burak Bilen için anma programı yapıldı. Geçtiğimiz Pazar günü Şehit Yüzbaşı Bırak Bilen’in ailesi tarafından okutulan Mevlid-i Şerife Bolu Emekli Subaylar Dernek Başkanı E.P.Kd.Bnb. Ahmet Şerafettin Yamaner, 2’nci Komando Tugayından Bnb. Adem Şimşek, İl Jandarma Komutanlığından Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlar katıldı. Müftü Orhan Genç’ in Şehitlik üzerine yaptığı çok güzel konuşma sonunda okunan Kuran ve Melid-i Şerifin ardından emekli Yalova Müftüsü Mustafa Üskülüplü de duasını yaptı.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği(TESUD) Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, düzenlenen anma programı sonrası yaptığı açıklamada, “Duada özellikle Şehitlik, Şehit Ailesi, Şehit Yzb. Burak Bilen ve Yurdumuzu düşmanlardan kurtarıp bizlere emanet eden büyük önder en büyük Komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ den bahsedilmesi hepimizi mutlu etmiştir. Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında aydın din adamları yetiştirmek için kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığının İlk Başkanı da Ankara Müftüsü Aydın Börekçi olmuştur. Bolulu vatandaşlarımızın katılımı, yakınlarının ve Askerlerin bulunduğu Şehidimizi anma gününde Mevlid-i Şerif Hocalarımızın güzel sesleri ile daha da etkileyici olmuştur. Şehidin babası Yakup Bilen, annesi Nurhayat Hanım, Şehidin kardeşi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz” dedi.

Beşkavaklar Mahallesinde açılan Aile Sağlık Merkezine Şehit Yüzbaşı Burak Bilen Aile Sağlık Merkezi adının verilmiş olmasının memnun edici olduğunu belirten TESUD Şube Başkanı Yamaner açıklamasında ayrıca, “Bu ismin verilmesini sağlayan tüm yetkili ve görevlileri de candan kutluyorum. Bu Vatan için canlarını veren başta Yurdumuzun Kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere tüm Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve Şükranla anarken yaşayan Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 10:42