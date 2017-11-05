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05 Kasım 2017 Pazar
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    • Bolu Şehir Hastanesi Projesi

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yeni yatırım gündemini ‘Bolu Şehir Hastanesi Projesi’ olarak açıklayarak, “AK Parti Ailesi olarak, önümüzdeki hafta bakanlığa giderek bu önemli projeye Allah’ın izniyle son noktayı koyacağız” dedi.

    05 Kasım 2017 Pazar 13:22
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    Bolu Şehir Hastanesi Projesi

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, katıldığı bir televizyon programında Bolu’nun yatırım gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.  Canlı yayında ekranları başındaki izleyicilere Güney Çevre Yolu Projesi’nin ayrıntılarını aktaran Ercoşkun, diğer ulaşım yatırımı gündeminde ise, Bolu-Mudurnu ve Bolu-Seben karayollarındaki yol yapım çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

    “Bolu, Şehir Hastanesi Projesi’ne sahip olacak”

    Milletvekili Ercoşkun, bir başka önemli yatırım açıklamasını ise, AK Parti Hükümeti’nin sağlık alanındaki reform yatırımları arasında gösterilen ve Bolu’da hayata geçmesi heyecanla beklenen ‘Şehir Hastanesi Projesi’ oldu.  Milletvekili Ercoşkun, Bolu’da ne zaman ve nerede hayata geçeceği merakla beklenen yatırım hakkında şöyle konuştu, “AK Parti hükümetlerinin en başarılı hizmetlerinin sağlık alanında olduğunu söyleyebiliriz. Bolu Şehir Hastanesi projesi ilk olarak 2008-2009 yıllarında gündeme geldi. O dönem Bolu sağlık yöneticilerinin farklı yönlendirmesi ile süreçte bir gelişme olmadı. Aslında o dönemde bir adım atılsaydı belkide Mersin’de Yozgat’ta olduğu gibi Bolu Şehir Hastanesi de tamamlanmış olacaktı. Projenin kamu-özel ortaklığı ile yapılması, metropol kentlerin yatırımda öncelikli olması ve mevzuat yetersizlikleri nedeniyle şehir hastanesi projesinin Bolu’da hayata geçişi ertelendi.  Şehir hastanesi projesi yatırımın da Bolu Türkiye’de 38’nci sırada. Kişi başına düşen yatak kapasitesi ve sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinde Türkiye’nin ilk 10 ilinden biriyiz. Hatta 7 veya 8’nci sırasındayız. “

    “Ak Parti Ailesi, Başkent’te Bakan Eroğlu ile buluşacak”

    Şehir hastanesi projesinin hayata geçmesi için yer meselesini bir an önce çözmeliyiz diyen Ercoşkun ayrıca, “Bu noktada da Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini dikkate alarak hareket edeceğiz. Bu kapsamda, Bolu’nun Bakanı olarak gördüğümüz, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Sadece Ali Ercoşkun olarak değil, AK Parti Ailesi olarak, yani milletvekili arkadaşımla, belediye başkanımızla birlikte Başkent’e giderek, önümüzdeki hafta bu işi Allah’ın izniyle noktalayacağız. Daha sonra da yatırımın hayata geçmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Yeni

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