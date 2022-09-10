Bolu Semerkant Mahallesi'nde 78 m² daire icradan satılacak

Taşınmaz, Bolu Valiliğine 1.10 km, Bolu Belediyesine 500 m , Bolu Adliyesine 1,40 km, Aktaş merkez duraklarına 120m mesafededir. Belediye hizmetleri, ulaşım ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.2012yılında yapı ruhsatı alınarak yapılmış Bodrum Kat (Ortak Otopark) + Zemin Kat (Dükkan) + 4 Normal Kattan (mesken) oluşan toplam 6 katlı betonarme apartmandır. Binanın kuzey ve güney cepheleri bitişik nizam, doğu cephesi arka bahçeye ve diğer parsellerdeki binalara, batı cephesi ise yola bakmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina girişi zemin kattan yapılmakla, apartmandaki dairelerin ısınmaları doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz 4. normal katında (en üst kat) güney doğu cepheli Amerikan mutfaklı 2+1 dairedir. Net kullanım alanı 78,60 m2'dir. İçine girilemediği için dekorasyon özellikleri belirtilmemiştir.

Adresi : Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak No:29 Daire: 38 Merkez / BOLU

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