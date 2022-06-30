Bolu Seyit Mahallesi’nde bir evin çatısına yıldırım düştü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Seyit Mahallesi’nde şiddetli yağışın başlamasıyla birlikte Özgür Erk’e ait evin çatısına yıldırım düştü. Tek katlı evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yıldırımın düştüğü anda evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği çatıya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, mahalle sakinleri merakla itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.

Yıldırım düşmesi sonucunda evin elektrik panosu zarar görerek tamamen kullanılamaz hale geldi.