Bolu SMMMO’da E-Dönüşüm Semineri

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(SMMMO) ve TÜRKKEP Bolu Bilişim tarafından düzenlenen eğitim seminerinin konuğu TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Atasever oldu. Düzenlenecek eğitim semineri öncesinde açıklamalarda bulunan Olgar Atasever, “2012 yılından beri faaliyette olan TÜRKKEP’in iki ana faaliyet konusu var. Bir tanesi kayıtlı elektronik posta, nitelikli elektronik sertifikalar; diğer kısımda ise özel entegratörlerimiz. Özel entegratör derken de hepimizin bildiği üzere Gelirler İdaresi Başkanlığının kullanılmasını zorunlu kıldığı e-maliye ürünleri. Yani e-defter, e-fatura gibi ürünler. Şirketimiz bu iki ana faaliyet konusunda hizmet veriyor” dedi.

“GELİRLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SEBEBİYLE ÇOK ÇOK İYİ BİR SİSTEME SAHİBİZ”

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda TÜRKKEP’in faaliyet gösterdiği iki konunun kesiştiği ve hem de içinde olduğu bir eğitim ve seminer vermeye geldiklerini belirten TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Atasever açıklamasında ayrıca, “Amacımız önümüzdeki sene mali müşavirlerimizin ve serbest muhasebecilerimizin bizimle ilgili çok önemli olan iki konuda; bir tanesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu diğeri de kapsamın limit olarak düşürülmesi şirketlerde -tabi ki bu da genişlemeye sebep oluyor- ve ilave elektronik ürünlerin kullanılması için bilgilendirilmesi ve eğitim toplantısı için buraya geldik. Türkiye dünya pazarında şu anda gelişmekte olan ülkeler içinde. Özellikle e-maliye ya da e-fatura ürünlerinde dünyada 520 milyar adetten fazla her sene fatura kesiliyor. Bunun da şu anda yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmı elektronik fatura olarak kullanıldı. Biz Türkiye olarak Gelirler İdaresi Başkanlığı sebebiyle çok çok iyi bir sisteme sahibiz. Bu sistem sayesinde e-fatura kullanan mükellefler diğer e-fatura mükelleflerine anında faturalarını saniyeler içinde ulaştırıyor. Böylece faturam yolda kayboldu veya muhasebeye, o şirkete ulaşmadı derdinden kurtuluyor. Vadeleri doğru çalışıyor, faturasını doğru anda kontrole edebiliyor. Ve bunlar içinde tamamen elektronik bir ortamı kullanıyor” diye konuştu.

“E-FATURAYA GEÇMEK ZORUNDALAR”

TÜRKKEP olarak elektronik servisleri sağladıklarını söyleyen Atasever, “Mükelleflerin Gelirler İdaresi Başkanlığının zorunlu tuttuğu e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter ürünlerinin hizmet sağlayıcısıyız. Tabi ki çok farklı metodlar var, ama ben genelde şirketlere şunu söylüyorum. Çünkü önümüzdeki yıl 2018 cirosu, hasılatı 5 milyon olan şirketler artık e-faturaya, e-arşiv faturaya dolayısıyla bununla bağlantı olarak e-deftere geçmek zorundalar. Bunu temmuz ayında zorunlu hale getiren Gelirler İdaresi Başkanlığı esasında bir taraftan da Türkiye’nin tamamen sayısallaşmasının, dijitalleşmesinin önünü açmış oluyor. Biz de mükelleflere Temmuz’u beklememeleri, bir an önce geçmeleri konusunda ve ne kadar kullanımı kolay ve tasarruf getirdiği noktasında da eğitimler veriyoruz. Bugünkü eğitimizde bunları anlattıktan sonra da TÜRKKEP’in kayıtlı elektronik posta ve diğer hizmetleri ile kişisel verileri nasıl koruma ile ilgili yan ürünleri olduğunu da ilave olarak vereceğiz. Düzenleyeceğimiz seminer ile Bolu’nun da bu anlamda dijital dönüşümünün bu vesile ile daha da hızlanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atasever’in açıklamalarının ardından Bolu SMMMO Konferans Salonuna geçildi. Burada ilk olarak konuşan Bolu SMMMO Başkanı Yüksel Ceylan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ceylan’ın ardından sözü alan TÜRKKEP Bolu Bilişim Yetkilisi Süleyman Uzunoğlu ise 2016 yılından bugüne kadar elektronik hizmetlerle ilgili çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi. Daha sonra TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Atasever tarafından muhasebeciler ve mali müşavirlere e-dönüşüm semineri verildi. Seminerde Atasever, katılımcıların sorularını da cevapladı.