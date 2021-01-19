Bolu soğuk havada rekoru kırdı

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece bir kez daha Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu'da etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı. Meteoroloji verilerine göre ilimiz Bolu hafta sonu -21,8 derece ile geçtiğimiz gün de -17,3 derece ile ülkemizin en soğuk ili oldu.

-32 DERECE İLE YENİ REKOR

Dondurucu soğuklar ilimizde hayatı olumsuz etkilerken hava sıcaklığı ilimizde adeta rekor seviyelere düştü. Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde ilimizde Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezinde hava sıcaklığı -32 derece olarak ölçülürken Bolu bir kez daha Türkiye’nin en soğuk ili oldu. İkinci sırayı ise Gerede ilçesi Samat Köyü -30,6 derece ile, üçüncü sırayı ise Dörtdivan ilçesi -28,9 derece ile aldı.