Haber: Gönül Olutürk

Derneğin kapatılması ve tekrar açılmasında yaşanan süreç ile alakalı bir açıklama yapan Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları DerneğiYönetim Kurulu Başkanıİsmail Uçar bir açıklama yaptı. Derneğin neden kapatıldığını dahi anlayamadan asla kabullenemeyecekleri bir durum ile karşılaştıklarını ve vakit kaybetmeden hukuki girişimler başlatıp ilgili kurullara itirazlarını yaptıklarını belirten Uçar şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyunun da malumu olduğu üzere Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Yasa ve Yönetmelikleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda 2 yıl 5 ay devam eden soruşturma ve kovuşturmalardan sonra, hiçbir illegal yapı ile ismimizin yan yana gelemeyeceği öngörülmüş, mahkeme kararı ile derneğimiz aklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu itiraz başvurumuzu kabul ederek Derneğimizin tekrar açılmasına karar vermiştir.

Derneğimiz, kurulduğu 2006 yılından bu yana Bolu ve Ülkemizin sportif havacılığına katkı yapıp, sportif havacılığın yaygınlaşmasını sağlamak ve sportif turizm ile bölgemizin kalkınmasında işbirliği yapmak amacıyla faaliyetlerini aktif olarak başarıyla yürütmüştür. Son olarak da 2016 yılında Ülke sınırlarını aşıp Avrupa’da çok önemli bir havacılık projesini hayata geçirmiştir.

“Azim ve kararlılıkla Bolu’muzu temsil etmeye devam edeceğiz”

Bu kapsamda Derneğimiz, 2016 Nisan ve Mayıs aylarında Almanya ve Avusturya’da 40 pilotumuzun katılımı ile havacılık alanında ilk kez gerçekleşen, yürüttüğü Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Projesi ile Bolu’muzu ve Ülkemizi temsil etmenin, Türk kültürünü Avrupa halklarına aktarırken Bayrağımızı da Avrupa Alplerinde dalgalandırmanın haklı gururunu/onurunu yaşamıştır.

Metanetle takip ettiğimiz bir kapatılma sürecinden sonra tekrar açılmış olmanın verdiği sevinçle ve Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşu olmanın gereği olarak, geçmişteki bilgi birikimimizden aldığımız güven ve daha fazla azim ve kararlılıkla yeni projelerimizle Bolu’muzu temsil etmeye devam edeceğiz.

Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” mottosunu şiar edinmiş, Havacılık sevdalısı, Bolu sevdalısı, Ülke sevdalısı ve Bayrak sevdalısı olan herkesi yanımızda görmekten mutluluk duyarız.

Yürütülen hukuksal süreçte itiraz başvurumuzu kılı kırk yaran incelemelerinden sonra, haklılığımızı ortaya koyup mağduriyetimizi gidererek yeniden açılmamızı sağlayan yerel mahkemelerimiz ve Cumhurbaşkanlığı OHAL komisyonuna şükranlarımızı sunarken, mücadele sürecimizde ve geçmişte bizlere destek olan tüm kamu / özel kurum ve kuruluşlar ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”