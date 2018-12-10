Haber: BMA

12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’nde Gerede ve Göynük Belediyeleri açtıkları standlarla ilimiz ve ilçeleri tanıtma fırsatı buldu. Geçtiğimiz hafta kapılarını ziyaretçilere açan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Gerede standında misafirlere geleneksel şak şak helvası ikram edildi. Ayrıca deri ve deri ürünleri, bakırcılık gibi meslekler ve onların hediyelik eşyaları tanıtılırken ekranlardan Gerede Tanıtım Filmi izletildi ve tanıtım kitapları ile broşürleri dağıtıldı.

38 ülke ve 48 ilden 1200’ün üzerinde katılımcıyla Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de gerçekleşen Travel Turkey İzmir’de Göynük Belediyesi ise standında katılımcılara ilçenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tanıtma fırsatı buldu.

Açılan Gerede ve Göynük standlarına ilgi yoğun olurken, bu tür fuarlara katılımın artırılmasının hem ilimiz hem de ilçelerimiz adına önemli bir tanıtım katkısı sunacağının altı çizildi.