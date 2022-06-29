Bolu sular altında Sizden gelenler

Bolu’da meydana gelen sel ve su baskınını görüntüleyen vatandaşlar, Bolu Gündem Whatsapp Hattı’na gönderdiği videolarla yaşanan afeti gözler önüne serdi.

Bolu sular altında Sizden gelenler

Son günlerde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle ilimizin bazı bölgeleri selden etkilendi. Bolu’da bulunan Abant Deresi, Pazarköy Deresi, Paşaköy Mahallesi, Sandallar Mahallesi ve Tatlar köyü sular altında kaldı.

Haber ihbar hattımıza gelen videolar üzerine hazırladığımız kolajda görüldüğü üzere, sokaklar sel sularından etkilendiği için yürünemez hale gelirken, ormanlık alanlarda yaşanan heyelan sonrası bazı ağaçlar devrildi. Çok sayıda tarım alanının ve konutun selden etkilendiği görülen videolar, yaşanan afetin boyutunu ortaya çıkarıyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 10:28
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