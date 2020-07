“Bolu tarihine ayrı bir onur kazandırmıştır”

Haber: N: Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Bolu´ya gelişinin 86. Yıldönümü nedeniyle yazılı basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında, “Büyük zorluklar ve mücadeleler vererek 600 yıllık ulu çınar Osmanlı´dan sonra kurduğumuz devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı da olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi Türk Milleti daima şükranla yâd edecektir Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında, yurt gezilerine çok önem vermiş, bu gezilerde bizzat halkın içine girmiş, çeşitli konularda halkın görüşlerini almış ve devlet ile milletin birbirlerine olan bağını güçlendirmeye gayret göstermiştir. Milli Mücadelede başarıya ulaşmanın, zaferden sonra ileri, modern bir Türkiye´nin temellerinin atılmasının fikri yapısı üzerinde, Atatürk´ün yurt gezilerinin etkisi şüphesiz büyük olmuştur” dedi.

“BU ŞEHRİN EVLATLARI ATA’NIN ZİYARETİNİ BİR ONUR PAYESİ SAKLANMIŞLARDIR”

Gazi Mustafa Kemal Paşanın çıktığı yurt gezileriyle kamuoyunu aydınlatmayı prensip haline getirdiğini belirten Doğanay açıklamasında ayrıca, “Bu; halkın desteğini kazanmak olduğu kadar halkı bilgilendirmek bakımından da önemlidir. Bu nedenle, Bolu´ya gelen ve halkın coşkun sevgi gösterileri ile karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Bolu´ya gelişi her bakımdan büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu vilayetlerini tek tek dolaşırken 17 Temmuz 1934’de İlimize teşrif etmiştir. Bugün büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize gelişinin 86’nci yıldönümünü yâd ederken aynı heyecanı, aynı sevinci, aynı gururu bir kez daha duymanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu şehrin evlatları Ata’nın ziyaretini bir onur payesi, bir kıvanç nişanesi olarak yıllardır hafızalarında özenle saklanmışlardır. O gün Bolu Halkı, Gazi Paşa’ya olan sevgi ve bağlılıklarını O’nu yakından görebilmek düşüncesiyle genç, yaşlı, kadın, erkek tüm Bolulular yol boyunca bir sevgi seli oluşturmuşlardır. Bir bayram havasında her 17 Temmuz günü Gazi Mustafa Kemal´in Bolu´ya gelişini anan ve kutlayan Bolu, devletimizin kurucusunu o buhranlı yıllarda misafir etmenin bahtiyarlığını daima yaşayacaktır. Bu vesileyle; Mustafa Kemal Atatürk´ün Bolu´ya gelişinin 92. yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ülkemizin milli birlik ve mücadelesi için can veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.