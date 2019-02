“Bolu teknoloji şehri olacak”

Haber: Esra Öztürk

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in de hazır bulunduğu toplantıda Fatih Metin, Bolu’nun geleceği için, katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurguladı.

İl Özel İdare ziyaretinin ardından Fatih Metin, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda kodlama ve zeka sınıflarının açılışına katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Ersin Aynal İl Özel İdare Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve Mehmet Akif Ersoy Okul Müdürü Ersin Aynal ile birlikte kurdeleyi kesen Fatih Metin, kodlama ve zeka sınıflarının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Zeka sınıfında 3. Sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Metin, minik öğrencilerle bol bol sohbet edip, geliştirdikleri projeleri inceledi.

‘Her alanda milli ve yerli olacağız’

Kodlama sınıfında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Tarık Otu’dan bilgi alan Fatih Metin, okulda kodlama ile yapılan robotik cihazları inceledi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Tarık Otu’nun okullarında bir yıldır yerli yazılım olan Pardus’u kullandıklarını söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşayan AK Parti adayı Metin, seçildiği takdirde Bolu Belediyesi’nin de milli yazılım Pardus’u kullanmaya başlayacağını söyledi.

Bolu’nun teknolojiyi en iyi kullanan hatta teknoloji üreten şehirler arasına gireceğini de ifade eden Fatih Metin, “Bundan iki üç gün evvel Hacı Bayram Veli İmam Hatip Orta Okulu’ndaydık. Bugün de Mehmet Akif Ersoy İlk Okulu’ndayız. Bugün drama, teknoloji sınıfı ve yine çocuklarımızın el becerilerini geliştireceği zekâ oyunlarının olduğu, sınıflarımızı laboratuvarlarımızı açıyoruz. Bu bizim için neden önemli? Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın her yönden geleceğe iyi hazırlanması lazım. Kültürel anlamda, eğitim anlamında, sportif anlamda tüm alanlarda geleceğe çok iyi hazırlanmaları lazım. Günümüzde dijital çağı yaşıyoruz. Bu çağı bizim iyi yakalamamız lazım. Yine sağ olsun milletimizin oluşturduğu bir slogan var; ‘Tüketen değil, üreten bir gençlik istiyoruz’ diye. O kapsamda da bugün burada çok güzel bir laboratuvar açılışındayız. Bizim önümüzdeki dönemde Bolu Belediyesi olarak önemsediğimiz bir projemiz var ‘Kodla Bolu’. Biz bu projemizi hayata geçireceğiz ve İnşallah bütün okullarımıza hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacağız. Tabii bizim her anlamda milli olmamız lazım. Milli ve yerli teknoloji başta olmak üzere, her alanda her sektörde millilik ve yerlilikte hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bu alanlardan bir tanesi de teknolojidir. Bu potansiyel bu kapasite bizde var. Bu kapsamda da TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir yazılımımız var ‘Pardus’ ve milletimiz bir yıldır Pardus’u kullanıyor. Gayet iyi. İnşallah biz de Bolu Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde Pardus’a geçiş yapacağız. Amaç burada kendi yazılımımızı kullanmamız ve kendi yazılımızla geleceğe çocuklarımızı hazırlamamız. O kapsamda ben bu güzel hizmete vesile olan Milli Eğitim Müdürü’müzün şahsında Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü’müzün şahsında bütün emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tarık Bey de kodlama alanında yetişmiş bir kardeşimiz. Aday öğretmenlerimizle beraber çocuklarımıza burada teknolojinin gelişimini kodlamayı öğretecekler. İnşallah çocuklarımızı geleceğe teknolojide de çok güzel günlere taşıyacağız”

“Mustafa Varank’ı Bolu’da misafir edeceğiz”

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin girişimciliğin Bolu ve ülke geleceği açısından çok önemli bir konu olduğuna değinerek, girişimcilik ruhunun küçük yaşlarda çocuklara verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu projelerin hayata geçmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın desteğini almayı planladıklarını ve ilerideki günlerde Varank’ı Bolu’da misafir edeceklerini söyleyen Metin şöyle devam etti:

“Tabii tüm bunlarla beraber girişimcilik üzerine de ehemmiyetle eğileceğiz. Girişimcilik bu çağlarda gelişiyor. Girişimciliği belli bir yaştan sonra sürükleyemezsiniz çünkü bu vizyon meselesi. Çocukların bu vizyonu şimdi yakalaması lazım. Yani bu çocuklar yarın genç olacaklar, genç olduktan sonra büyüyecekler ve Türkiye’deki farklı sektörlerde görev alacaklar. Bu hedeflerimizi anlatmak ve destek almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız Sayın Mustafa Varank’ı da Bolu’da misafir edeceğiz. Daha öncede söyledim iddiamız şudur; Bolu teknoloji en iyi kullanan bir il olacak. Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan il olarak birinci sırada olacağız. Bu konu üzerinde çalışma yapan, emek veren tüm kurumlarımıza Bolu Belediyesi olarak destek vereceğiz. Özellikle Milli Eğitim iş birliği yapacağımız kurumların en başında geliyor. Bu anlamda da özveriyle çalışan, emek sarf eden, bu işi dert edinen, bu çağı çocuklarımızın yakalamasını sağlayan bütün Milli Eğitim camiasını Milli Eğitim Müdürü’müzün şahsında teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.