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Bolu tekrar yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu. Bolu da ise artış devam ediyor.

Bolu tekrar yükselişe geçti

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.  Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük olduğunu belirtti.

Bolu'da 25 Eylül - 1 Ekim'de 372,62 olan vaka sayısı 2 -8 Ekim'de artışını devam ettirerek 415,50 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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