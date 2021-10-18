Bolu tekrar yükselişe geçti

Haber: Aysun Beykoz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük olduğunu belirtti.
Bolu'da 25 Eylül - 1 Ekim'de 372,62 olan vaka sayısı 2 -8 Ekim'de artışını devam ettirerek 415,50 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.