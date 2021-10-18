Bolu tekrar yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu. Bolu da ise artış devam ediyor.