Haber: Kasım ŞAHİN
İlk olay Cumartesi günü meydana geldi ve Karaköy Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde boş bir arazi içindeki tek katlı ev dün gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Evin sahibi olduğu öğrenilen T.A. isimli şahıs zaman zaman kullandığı evine sabah saatlerinde geldiğinde evin camında ve kapısında kurşun delikleri olduğunu farketti. Bahçe girişindeki kapısının önünde de boş mermi kovanları bulan T.A. durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri T.A.’nın evinin bahçe kapısının önünde ve yol üzerinde 6 adet mermi kovanı buldu. Evin içinde de incelemelerde bulunan ekipler mermi kovanlarını incelemek üzere emniyete götürdüler.
BİR GÜN SONRA
Cumartesi günü yaşanan olayın bir gün sonrasında ikinci kurşunlama olayı Sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Zorlu sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
Mahalleye gelen ve henüz kim olduğu tespit edilemeyen kişi yada kişiler sağa sola ateş açmaya başladı. 2 şarjör merminin atıldığı olayda 1 kişi seken kurşunlardan yaralanırken Sokakta bulunan 14 KK 461 plakalı ve 14 EG 347 araçlar ile 3. katta bulunan ve çocukların bulunduğu, G.B.’ye ait bir eve de kurşun denk geldi. Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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