Haber: Kasım ŞAHİN





İlk olay Cumartesi günü meydana geldi ve Karaköy Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde boş bir arazi içindeki tek katlı ev dün gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Evin sahibi olduğu öğrenilen T.A. isimli şahıs zaman zaman kullandığı evine sabah saatlerinde geldiğinde evin camında ve kapısında kurşun delikleri olduğunu farketti. Bahçe girişindeki kapısının önünde de boş mermi kovanları bulan T.A. durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri T.A.’nın evinin bahçe kapısının önünde ve yol üzerinde 6 adet mermi kovanı buldu. Evin içinde de incelemelerde bulunan ekipler mermi kovanlarını incelemek üzere emniyete götürdüler.





BİR GÜN SONRA





Cumartesi günü yaşanan olayın bir gün sonrasında ikinci kurşunlama olayı Sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Zorlu sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.



