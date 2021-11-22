Bolu toprağa Antalya’da



Haber: C. Kutay Aykan

Yaz mevsiminde meydana gelen orman yangınları sonrasında bu konuda farkındalık oluşturarak çocuklara toprak, orman ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla 81 ildeki öğretmen ve öğrenciler "Türkiye Fidanı" adlı bir çalışma başlattı.

İlimizden Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin gönderdiği toprak Manavgat'a ulaştırılarak dikilen fidanlarda kullanıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendi illerindeki simge mekânlarda yöresel kıyafetlerle Manavgat'a gönderilmek üzere doğadan toprak alırken video çekti. Gölcük'te çekilen Bolu videosu, diğer illerin videoları ile birleştirilerek yayına verildi. İlerleyen süreçte bu videolardan bir kamu spotu hazırlanarak ormanların "millî hazine"miz olduğu yönünde bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Fidanı projesine 5-11 yaş aralığındaki öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğretmen ve veli de katıldı.