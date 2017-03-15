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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • Bolu Toprağının Kadınları Milli Tarım Ruhuyla Buluşuyor Toplantısında

    Bolu ve İlçelerinden 90 kadın çiftçi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen "Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu ile Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

    15 Mart 2017 Çarşamba 10:43
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    Bolu Toprağının Kadınları Milli Tarım Ruhuyla Buluşuyor Toplantısında

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray KARATEPE nezaretinde, Bolu ve ilçelerinden gelen 90 kadın çiftçi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu ile Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

    Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tüm kadın çiftçilerin Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

    Bakanlık tarafından Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhuyla Buluşuyor" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bakanlık yetkilileri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu medeniyetinde kadının hep el üstünde tutulduğunu belirterek, "Kadına şiddet güçlülüğün değil suçluluğun göstergesidir." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarım meselesi, milli meseledir" sözlerine dikkati çeken Çelik, bu anlayış çerçevesinde Bakanlık olarak hazırladıkları Milli Tarım Projesi ile tarıma yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandırma gayretinde olduklarını söyledi.

    Çiftçilerin önemli bir bölümünü kadınların oluşturduğuna işaret eden Çelik, desteklerinde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti.

    Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı kapsamında geçen sene 15 bin çiftçinin desteklendiğini, bu sene de 15 bin çiftçiye hibe vereceklerini ifade eden Çelik, rakamın 11 binini kadınların oluşturduğunu vurguladı.

    Anadolu kadını ile gurur duyduklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

    "Anadolu kadını 'Yiğitlik erde değil, serdedir' anlayışı ile 95 yıl önce Kurtuluş Savaşı destanı yazdığı gibi, 15 Temmuz akşamı da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir direniş göstermiştir. 'Verilmeyecek şeyler vardır, şan gibi, şeref gibi, namus gibi, toprak gibi, vatan gibi, ezan gibi' diyerek, FETÖ'ye, bölücüye, teröriste, cuntacıya, emperyaliste haddini bildirmiştir. Kadını ve erkeği ile vatan kıldığımız bu toprakları el birliğiyle ekeceğiz, biçeceğiz, üreteceğiz, büyüteceğiz. Namerde teslim de muhtaç da olmayacağız" dedi.

    Etkinlikte Emine Erdoğan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alarak tarımsal işletme kuran 9 girişimci kadına plaket verdi.

    Çanakkaleli çiftçi kadınların hazırladığı "Çanakkale Oratoryosu" ve çeşitli yörelerin halkoyunu gösterileri de sergilendi.

    Katılımcı çiftçi kadınlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan organizasyon da hatıra fotoğrafları da çekildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İlçelerinden, 90, Kadın, çiftçi

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