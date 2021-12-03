Bolu trafiği kadın trafikçilere emanet

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde 20 yıl aradan sonra 4 yıllık polis memurları Nursema Şahin ile Fatma Nur Kaygısız trafik polisi olarak görev yapmaya başladı. Şehir içi denetimlerinin yanı sıra çeşitli uygulamalara katılan, trafik kazalarında da görev yapan kadın trafikçiler, sürücüler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Kadın trafik polisleri Nursema Şahin ile Fatma Nur Kaygısız, D-100 karayolu üzerinde yapılan kış lastiği uygulamasına katılarak, tek tek lastik ölçümü de gerçekleştirdi. Ayrıca, yine aynı uygulamada ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri denetimi de yaparak kurallara uymayan sürücüleri güler yüzleriyle uyardılar.

Bolu şehir merkezinde 20 yıldan bu yana kadın trafikçiler görev yapmazken, yıllar sonra karşılarında denetim ve uygulama yapan kadın trafik polislerini gören sürücüler; “Bolu’da hiç alışık olmadığımız bir durumla karşılaştık. Kadın trafikçilerin sahada olması gayet güzel. Onların yaklaşımları ve güler yüzlü tatlı dilli olmaları da harika. Erkek polislerimizi de tabi ki seviyoruz. Ama, kadın trafik polislerinin görev başında olması ayrı bir etken oluşturuyor. Kadın polislerimize görevlerinde başarılar dileriz” diyerek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’a teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 10:31