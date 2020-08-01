Bolu TSO birinci sırada

Haber: BMA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Oda/Borsalar tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürün sayısı 206’ya, tescil başvurusu yapılan ürün sayısı ise 197’ye ulaştı.​ Ülkemizin zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) da ilimize özgü ürünlerin coğrafi işaret başvurusunu yaparak kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye’de tescili alınan 501 coğrafi işaretli ürünün, 206’sı Oda ve Borsalar tarafından alındı. Başvuru aşamasında bulunan 595 ürünün ise 197’si Oda ve Borsalara ait. Oda/Borsalar tarafından tescil ettirilen Coğrafi İşaretli ürünler arasında; Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 25, Gaziantep Ticaret Borsası 12, Van Ticaret ve Sanayi Odası 5 coğrafi işaret tescili ile ilk üç sırada yer alıyor.

BOLU TSO, BAŞVURU SAYISINDA BİRİNCİ

Coğrafi işaret başvurusunda ise Bolu farkını ortaya koydu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası coğrafi işaret başvuru sayısında 12 başvuru ile ilk sırada yer alırken Bolu'yu 11 başvuru ile Gaziantep Ticaret Borsası, 9 başvuru ile Adana Ticaret Odası izliyor.

COĞRAFİ İŞARETLER KATMA DEĞERİ ARTIRIYOR

Coğrafi işaretler; ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece üreticilere de rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor. Oda ve Borsalar da, coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak, bu toprakların sahip olduğu zenginlik olan coğrafi işaretleri yaşatıyor.