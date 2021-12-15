Bolu TSO STK İstişare toplantısı düzenledi

Haber: Uğur Balaban

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit Ergül’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bakkallar ve Şekerciler Odası Başkanı Selahattin Ayen, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği Başkanı İsmail Doğandor, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği Başkanı Nazmi Uçar, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği Başkanı Niyazi Kalfa, Mimarlar Odası İl Temsilciliği Başkanı Uğur İlhan, Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği Başkanı Erol Perçin, Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliği Başkanı Cem Kösemeci, Bolu SMMM Odası Yönetim Kurulu Sekreteri İlkay Bağatır, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Fatih Yamaner ve Vakıf Sekreteri Mustafa Yaman, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Asrın İşadamları Derneği Başkanı Burhan Turan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Duha Özçelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bolu İl Temsilcisi Nusret Özarslan ve TOBB Bolu İl Akademik Danışmanı Doç.Dr. Sertaç Çifci iştirak etti.

İlin sosyo-ekonomik gelişimi ile ilgili gündemde bulunan konuların istişare edildiği toplantının açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İlin kanaat önderleri olan paydaş sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında bir araya gelmelerini son derece önemsediklerini ifade ederek, Bolu ortak paydasında birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergileyen tüm STK başkan ve yöneticilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ateş, sonrasında yaptığı bir sunum ile Odanın gündemindeki çalışma ve projeler hakkında katılımcılarla bilgiler paylaştı.

Toplantının devamında ise katılımcı STK başkan ve yöneticileri sırayla söz alarak İlin gündemindeki konular ve yapılmasında fayda görülen çalışma ve projeler ile ilgili bilgi ve önerilerini aktardı. Katılımcılar tarafından ayrıca, bu toplantıların düzenli biçimde devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 19:23