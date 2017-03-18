“Türk milletini asırlar boyu bir arada tutan en önemli özelliklerinden birisi, bağımsızlığına olan sonsuz bağlılığı olmuştur. 18 Mart Çanakkale zaferi, aziz milletimizin, şartlar ne kadar ağır ve zor olursa olsun, kutsal vatan toprağını, bayrağını ve ulusal egemenliğini korumak için, tüm dünyaya örnek olan bir azim ve kararlılıkla, canı pahasına direnişinin en önemli gurur abidelerinden birisidir.

100. yaşına koşar adım ilerleyen Cumhuriyetimiz, başta Çanakkale Zaferi olmak üzere vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin mirası, bizden sonraki nesillerin ise emanetidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği uygarlık hedefi doğrultusunda, yarınların büyük ve güçlü Türkiye’sine giden süreçte, geçmişten devraldığımız bu milli ruh ve bilinç, millet olarak hiç kuşku yok ki en büyük dayanağımızdır. Milletimizin varlığına, birliğine ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı gösterilen tepki ve direnç, bunun en somut göstergesidir.

Bu vesileyle, Bolu iş dünyası adına 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük destanın kahramanlarını rahmet ve minnet ile anıyor; aziz hatıralarının önünde saygıyla ve şükranla eğiliyoruz.”