Bolu tüp fiyatları?

Markasına, satıldığı ile ve boyutlarına göre tüp fiyatları değişmektedir. Bu nedenle Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatları değişkenlik göstermektedir. Peki Bolu’da tüp fiyatları ne kadar?

Bolu tüp fiyatları?


Haber: Okay Özcan

Fosil yakıtlarına artan talep, döviz kurlarının artması ve ülkeler arası savaşlar nedeniyle fosil temelli yakıtlarda fiyatlar artmaktadır. Bunlardan biri de tüp fiyatları olmuştur. Zamlar ve fiyat değişimleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaktadır. Biz de bu haberimizde sizler için 2022 tüp fiyatlarını, Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz fiyatlarını araştırarak bir araya getirdik. İşte detaylar.

AYGAZ BOLU TÜP FİYATLARI

Aygaz Gri Ev Tüpü (12kg) : 298.00 TL

Aygaz Gri Küçük Tüp (2kg) : 59.00 TL

AygazForklift Tüp (24kg) : 598.00 TL

Aygaz Mini (Depozito Bedeli) (2kg) : 80.00 TL

MİLANGAZ BOLU TÜP FİYATLARI

12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı : 287.00 TL

2 kg Piknik Tüp : 55.50 TL

24 kg Ticari Tüp : 578.00 TL

45 kg Sanayi Tüpü Miks : 1080.00 TL

İPRAGAZ BOLU TÜP FİYATLARI

Küçük Tüp (2kg) : 57.00 TL

Ev Tüpü (12kg) : 291.00 TL

24 kg Ticari Tüp : 588.50 TL

45 kg Sanayi Tüpü : 1098.00 TL

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