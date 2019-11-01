Bolu turizm şehri mi çöp şehri mi olacak?

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz merkezine bağlı Müstakimler Köyü’nde eski taş ocağının bulunduğu 230 dönümlük alanda çöp bertaraf tesisi kurulması için alınan ÇED raporu sonrasında bu alanda firmanın ücretsiz çöp yakma tesisi kurabilmesi için yaklaşık 1000 ton çöp gerekli olduğu belirtildi. Bolu’nun yanı sıra Gerede, Yeniçağa, Seben, Kıbrıscık, Mudurnu, Taşkesti ilçelerinin çöplerinin de yeterli tonajı geçmediğinden hiçbir firmanın tesisi bedelsiz bir şekilde yapmadığı belirtildi. Tesisin kurulması için gerekli olan çöp tonajının ilimiz ve ilçelerinden yeterli seviyede toplanmadığından dolayı çevre illerin de çöplerinin Bolu’ya getirilmesi gündeme geldi. Yıllardır turizm şehri olacağı ifade edilen ilimizde böyle bir tesisin kurulması ve sebep olacağı çevre kirliliği düşüncesi sonrası bu karar Bolulu vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

DÜZCE’DEN 400 TON ÇÖP GELECEK

Yeni yapılacak olan tesise Düzce’den günlük 400 ton çöpte Bolu’ya gelecek. Kurulacak tesis için gerekli olan 1000 ton çöp olduğundan dolayı çevre illerin de çöplerinin Bolu’ya getirilmesi gündeme geldi.

DOĞASEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bolu’nun Güney Koreli bir firma ile 19 yıllık anlaşmasından dolayı çöp sorunu bulunmuyor. İlçelerin de farklı bir çözüm bulmasını isteyen doğaseverler bu tesisin Bolu’ya getirilmemesini ifade etti. Bolu’nun doğasının içerisinde böyle bir tesisin yapılmasının hem turizm anlamında hem de doğa anlamında büyük zararları beraberinde getireceğini belirten doğaseverler, çöplerin İlimize taşınması esnasında ve tesiste yakılma aşamasında doğanın büyük zararlar göreceğini savunuyor.

KESİN KARAR PAZARTESİ

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda ilçe Belediye Başkanlarının konuya olumlu bakmasına karşılık bazı duyarlı siyasilerin karşı çıkması ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kararsız kalması sonucunda karar alınamadı. Tesisin Müstakimler Köyü’nde kurulup kurulmayacağına dair kesin karar Pazartesi günü tüm İlçe Belediye Başkanlarının ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bulunacağı toplantıda alınacak.