Bolu turizmine ağır darbe

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz merkezine 5 dakika mesafede bulunan ve Bolu’nun termal turizm merkezi olan Karacasu Beldesinde yapılan turizm alanı revizyonu bölge yatırımcılarına ağır bir darbe vurdu. Her yıl milyonlarca dolarlık yatırım yapılan işletmelerin yanı sıra küçük büyük yerel konaklama merkezlerini de olumsuz etkileyecek olan kararın gözden geçirilmesi isteyen vatandaşlar, “bu karardan dönülmezse Karacasu’da turizm yatırımı biter” yorumunda birleşiyorlar. İlçe Belediye Başkanı Celal Beydili dahil hiçbir siyasiden ses çıkmaması ise vatandaşı endişelendiriyor.

TURİZM ALANI DARALDI

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yapılan değişikliklere göre ilimiz Karacasu Termal Turizm Merkezi’nin kaldırılması ile Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının daraltılmasına karar verildi. Vali Ahmet Ümit konuyla ilgili tepkiler kamuoyunda artınca, Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, doğu yönünden; Danıştay kararı gereğince, Kuzey yönünden de; bazı alanların turizme elverişli olmaması gerekçeleriyle zorunlu olarak daraltıldığı açıklamasında bulundu. Yapılan son daraltma işlemlerinden sonra Belde çevresindeki 4 köy arazisi, BAİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Narven Termal Kasabası, İlçe merkezinde bulunan ve turizm yatırımı yapılması beklenen iki dev arazi ve Karacasu Beldesi sınırları içinde kalan arazilerin tamamı turizm bölgesi dışında kaldı.

BÖLGE TURİZMİNE DARBE

Sağlık turizminde gelişime açık olan Karacasu Beldesinin de söz konusu alan dışına atılması belde halkını isyan ettirdi. Termal kaynakları sebebiyle yatırımcıların dikkatini çeken belde, beklenmedik bir kararname ile turizm bölgesi dışına atılması ile yatırımcıların gözünden düştü. Beldenin gelişmesi ve kalkınmasına vurulan ağır bir darbe olarak nitelendirilen karara siyasilerin, milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin sessiz kalması Karacasu halkını çileden çıkarmış durumda. Belde genelinde yapılması planlanan üç dev otel projesi ise alınan yeni kararlardan sonra askıda kaldığı belirtiliyor.

YATIRIMLAR HİÇE SAYILDI

Alınan kararlarla ilgili tartışmalar devam ederken bugüne kadar 70 milyon dolarlık bir yatırım kapasitesine ulaşan Narven Termal Tesisinin turizm bölgesi dışına çıkartılması kamuoyunun tepkisine sebep oldu. Termal turizmin ilimizdeki öncü tesisi olan Narven’in, her geçen gün artan kapasitesi ile çekim merkezi haline gelmesi, şehir dışından aldığı binlerce ziyaretçi ile ilimize sağladığı katkı ortadayken turizm alanı dışına çıkartılmasına siyasiler ve mülki amirlerden hiçbir tepki gelmedi. Henüz projesinin yüzde 40’ı tamamlanan ve her yıl milyonlarca dolarlık yatırım yaparak kapasitesini genişleten tesisin turizm alanı dışında bırakılmasının ilimiz turizmini ne denli etkileyeceği merak konusu oldu. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan termal tesiste söz konusu karar sonucunda yatırımın nasıl şekilleneceği ise bilinmiyor.