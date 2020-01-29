Bolu Turkuvaz Koleji İngilizce kış okulu devam ediyor

Haber: BMA

İlimizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından Turkuvaz Koleji, ara tatilde kış okulu açtı. Öğrencilerin gönüllü olarak katıldığı kış okulunda İngilizce, öğrencilere çeşitli etkinlikler ile keyifli bir şekilde öğretiliyor. Kış okulu ile Turkuvaz Kolejinden yapılan açıklamada, “Learn & Play English Project kapsamında, Yabancı ve Türk öğretmen kadrosuyla kendi öğrencilerine ve dışarıdan gelecek öğrencilere de açık olan program tamamen ücretsizdir. Program hazırlanan plan doğrultusunda 31 Ocak 2020’ye kadar devam edecek. İngilizce seviyelerine göre gruplandırılan çocuk eğitimlerinde öncelikli amaç çocukların bu dili severek, anlayarak ve uygulayarak öğrenmeleridir. Konuşma odaklı ve öğrenci merkezli İngilizce eğitimi ile en temel seviyeden başlayarak derslerde öğrencilerle İngilizce iletişim kurulur. Öğrenciler ihtiyaçlarını ana dilini kullanmadan ifade etmeleri konusunda teşvik edilir. Çocuklar İngilizce şarkı söyleyerek, eğlenerek ve oyunlar oynayarak keyifli bir şekilde yabancı dil öğrenmektedir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı bulunan ve bu anlayışa bağlı olarak öğrencilerin eğitimi süresince uzman eğitmen kadrosu ile öğrencilerine ‘Konuşma Odaklı’ İngilizce eğitimi sunan Turkuvaz Koleji bununla birlikte İngilizce dilinin aktif olarak kullanıldığı bir çevrede öğrencilerinin iletişim becerilerini daha kolay geliştirmelerini ve daha etkili olmalarını sağlamaktadır. Okulumuzda yarıyıl tatilinin 2. haftasında 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri okula davet edilerek gönüllülük esasıyla öğrencilere özel programlar uygulandı. Öğrencilerin eksik kalan konuları pekiştirilerek sınavlara hazırlık çalışmaları yapılıyor” denildi.

ÖĞRETMENLER İÇİN EĞİTİM SEMİNERLERİ

Gönüllü öğrencilerin katıldığı kış okulunun yanı sıra Turkuvaz Koleji’nde hafta içinde öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri de devam ediyor. Okul Eğitim Koordinatörü Mehmet Çelebi rehberliğinde İstanbul SES Eğitim Danışmanlık firması eğitimcileriyle 27-28-29 Ocak 2020 tarihleri arasında Özel Bolu Turkuvaz Koleji öğretmenlerine yönelik seminer çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda Dr. Abdulrezzak Çil tarafından “Enneagram Modeline Göre Öğretmen Tipleri ve Öğretme Tarzları Eğitimi, Öğretmen Test ve Eğitimleri”; Süleyman Gürdal tarafından “İnanç (Okul) - Ümit (Veli) - Sevgi (Öğretmen) Okul inancı, veli ümidi, öğretmende sevgi”; Salih Daydaş tarafından “Sınıf Yönetimi ve Zaman, Sınıf Yönetiminde Zaman tanımlanabilir mi? Zaman Yönetilir mi? Zaman ve planlama”; Ergün Erkan tarafından ise “Marka - Marka ve Kurum Algısı, Beden Dili Marka olmanın önemi?, Kurumunuzun marka algısına katkınız? Veli iletişiminde beden dili?” konuları işlendi.