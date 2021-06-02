Bolu ücretsiz WiFi’ye kavuşuyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir seçim vaadini daha gerçekleştiriyor. Bolu Belediye Meclisi Haziran Ayı 1. Birleşimi’nde halka ücretsiz internet erişimi sağlayacak “WiFi istasyonlarının kurulması” için yetki verilmesi önergesi teklif edildi.

“DERDİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN ÜCRETSİZ İNTERNETE ULAŞMASI”

Önergeye ilişkin Meclis’i bilgilendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim vaadi olan proje üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını söyleyerek, “Derdimiz internet kullanan kardeşlerimizin ücretsiz internete ulaşmaları. Teknik verileri arkadaşlarımız verir ancak bu projenin 2 yıl gecikmesinin ana sebebi altyapısının oluşturulması. Burada internette dolaşım serbest olacak. Ama nereye girilemeyecek? Örneğin ahlaka aykırı sitelere giremeyecek. Terör örgütlerinin yayın organı olan sitelere girilemeyecek. Log kayıtları sağlıklı bir şekilde tutulacak. Yasa dışı bir iş yapmaya kalkışan biri olursa savcılığa yüklenici firma tarafından iletilecek.” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistemin nasıl çalışacağıyla ilgili de bilgiler veren Özcan, “Sistem bana anlatılana göre şu şekilde çalışacak: siz girmek istediğinizde T.C. kimlik numaranızı yazacaksınız. Telefonunuza mesaj gelecek o doğrulama koduyla giriş yapacaksınız. Güvenlik açığı oluşmaması için birçok belediyenin uygulamalarını inceledik. Loglar T.C. kimlik numarasına göre kayıt alınacak.” diye konuştu.

“EN GÜVENLİ SİSTEMLERDEN BİRİ OLACAK”

Başkan Özcan, Ücretsiz WiFi istasyonlarının kaç noktaya kurulacağına ilişkin olarak da “Bugün 10 taneyle başlıyoruz. Ama bu sayı belki 100’ü bulacak. Kişisel verilerin korunması hakkında bir kanun var. Bu kanunu araştırıp, değerlendirme yaptık. Kurmak istediğimiz sistem en güvenli sistemlerden biri olacak. Ancak neticede Pentagon’un sitesini çökerten hackerler bile var. Hiçbir sistem yüzde yüz garantilidir diyemeyiz. Burada önemli olan bütün hukuki adımları atarak, teknik tedbirleri almaya çalışıyoruz. Nihai amacımız vatandaşımızın parkta, meydanda otururken ücretsiz WiFi hizmetlerinden faydalandırmak.” ifadelerini kullandı.

Özcan, muhalefet üyelerinin çeşitli itirazlarına da “Yetkiyi alalım, süreç başlasın. Arkadaşlarımız söylüyorum, Bülent Bey’den (AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak) de bilgi alın. Hatta teknik altyapısı ve şartname hazırlığında Bülent beye danışmanızda herhangi bir sorun yok.” şeklinde cevap verdi.

Önerge, AK Partili üyelerin bazı üyelerinin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.