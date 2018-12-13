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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • Bolu Ülkü Ocakları konferansları devam ediyor

    Bolu Ülkü Ocakları’nın her ay düzenlediği konferansın bu ay ki konusu “Türk Aile Yapısında Çocuk, Çocuk İstismarı, Çocuk Hakları, Çocuk Yetiştirme” idi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki konferansa katılım yoğundu.

    13 Aralık 2018 Perşembe 14:00
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    Bolu Ülkü Ocakları konferansları devam ediyor

    Haber: Kasım Şahin

    Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı’nın her ay düzenlediği, Abdullah Buğra Koçlar Eğitim Konferansları’nın bu ayki konuğu Psikolog Hilal Gökçurak oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Kongre Merkezi Yeşil Salonda düzenlenen “Türk Aile Yapısında Çocuk, Çocuk İstismarı, Çocuk Hakları, Çocuk Yetiştirme” konulu konferansa Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, TÜRKAV Bolu İl Başkanı, BAİBÜ Öğretim Görevlileri, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı Üniversite Teşkilatı, Asena Teşkilatı ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Konferansın konuşmacısı Psikolog Hilal Gökçurak, Çocukların sahip olduğu haklar ve ailelerin çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmesi gerektiği konularında bilgiler verdikten sonra, çocuğa yönelik cinsel ve fiziksel istismar vakalarının çocuğun üstündeki psikolojik veya fiziksel belirti ile etkilerini anlattı. Psikolog Gökçurak ayrıca, psikolojik ve fiziksel belirti ile etkiler konusunda alınması gereken tedbirler hakkında sunum yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konferansta çocuk yetiştirmede ve çocukların cinsel istismara uğramasını önlemede merak uyandıran ve dikkat edilmesi gereken konulara da dikkat çeken Gökçurak, özellikle çocuk istismarının önlenmesi noktasında ailelerin ve yetişkinlerin nelere dikkat etmesi ve çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği, çocuğun böyle bir durum karşısında vermesi gereken tepki ve tedbirlerin neler olduğu konusunda detaylı bilgiler verdi. Konferans sonunda Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, konferansın konuğu Psikolog Hilal Gökçurak’a plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ülkü, Ocakları’nın, Her, Ay

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