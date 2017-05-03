Haber: Esra Öztürk

Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarete, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, MHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Ercan Üsküp, geçmiş dönem Bolu MHP Milletvekili Kader Garipoğlu, eşi Erkan Garipoğlu ve üniversiteli ülkücüler katıldı.

Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, ziyaretinde genç ülkücüler ile sohbet edip satranç oynadı. Yurdakul, genç ülkücülere “Her zaman yanında olduklarını, ülkücü hareketin ve ülkücü gençliğin bu ülkenin teminatı olduklarını, birlik ve beraberliğin daim olması” temennisinde bulundu.

Yurdakul’a, sohbetinin ardından Akgül tarafından ülkücü gençlerin yaptığı el sanat çalışmaları ve resimleri tanıtıldı. Son olarak ise Yurdakul’a, Osmanlı Tuğrası hediye edildi.