Bolu Valiliği kritik sokak hayvanları kararından vazgeçti

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından sokak hayvanları için alınan, ‘başıboş ve tehlike arz eden köpek ırklarının toplatılması, hayvan bakımevlerine götürülerek rehabilite edilmesi ve orada tutulması’ kararına birçok hayvansever tepki gösterdi.

‘ Bolu Valisi’nden köpekler toplatılsın kararı’ başlıklı haberimizden sonra harekete geçen BOLPATİ Derneği, Bolu Valisi Erkan Kılıç ile Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı öncesinde görüşerek alınan ‘hayvanların toplatılması’ kararının kanuna aykırı olduğunu belirterek düzeltilmesini istedi.

VALİ KILIÇ HASSASİYET GÖSTERDİ



BOLPATİ Derneği’nin konuya olan hassasiyetine binaen Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı sonrasında alınan kararlar tüm hatlarıyla gözden geçirilerek düzeltildi.

DÜZELTİLEN KARARLAR

Sahipsiz hayvanlar için yapılan ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda;

Sahipsiz ve güçten düşmüş kedi ve köpeklerin en hızlı şekilde geçici hayvan bakımevine götürülmesi için gerekli iş ve işlemlerin ilgili kurumlarca yürütülmesine,

Geçici hayvan bakımevi bulunan Bolu Belediyesince sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırma, aşılama, işaretleme çalışmalarına aksatılmadan devam edilmesine,

Geçici hayvan bakımevlerinde 10 gün süre ile gerekli duyurular yapılmasına rağmen sahiplendirilmesi yapılamayan hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasına, bu ortamlarda besleme odaklarının kurulmasına kurulan besleme odaklarının takibinin yapılması ve yetersiz görülmesi halinde yeni besleme odaklarının kurulmasına ilişkin kararlar oy birliği ile kabul edildi.

BOLPATİ KARAR SONRASI TEŞEKKÜR ETTİ

Konu ile ilgili açıklamada bulunan BOLPATİ Derneği Başkanı Selim Yılmazer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bolu'da hıfzıssıhha kurulu tarafından hayvanların toplatılmasına yönelik kanuna aykırı olarak alınan yanlış karar, bugün yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlarla düzeltilmiştir. Bizleri misafir ederek hassasiyetle dinleyen Sayın Valimiz Erkan Kılıç başta olmak üzere, alınan kararların düzeltilmesinde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederiz.”