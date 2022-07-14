Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları

Haber: Okay Özcan

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ/PDY örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yapılacak anma etkinlikleri programı açıklandı.

BOLU VALİLİĞİ 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz Cuma günü 11:30’da Bolu Şehitliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programda Kuran-I Kerim Tilaveti okunacak ardından dua yapılacak. Şehitlikteki program şehit kabirleri ziyareti ile son bulacak.

MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK

15 Temmuz Cuma günü saat 12:20’de Cuma namazı öncesi şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerifler okunacak ve okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapılacak.

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULACAK

Gün içindeki programlar sonrası akşam saat 21:15’te Kent Meydanında demokrasi nöbeti tutulmaya başlanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşı ile başlayacak. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisi sunulacak.

15 TEMMUZ KENT MEYDANI ETKİNLİKLERİ

Protokol konuşmalarının yapılacağı etkinlikte sancak koşusu ile getirilen Türk bayrağı Bolu Valisi Erkan Kılıç’a takdim edilecek, daha sonra Sancak koşusu sporcularına katılım belgeleri verilecek. Program 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve akabinde tasavvuf müziği ile devam edecek. Ödül Töreninden Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ortak Canlı Yayın Programı ile Halka Hitabı Yer alacak.

TÜM CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Program, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece tüm camilerde salâların okunması ile son bulacak.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi- Çevrimiçi Sergi /15 Temmuz Saat: 09.00

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti – Nöbet / 18-19 Temmuz 22.00-01.00

15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu Belgeseli – Çevrimiçi Gösteririm / 18 Temmuz Saat: 14.30

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü – Yürüyüş / 18 Temmuz Saat: 11.30

15 Temmuz Şehitleri İçin Yasin-i Şerif Tilaveti ve Dua / 18 Temmuz Saat: 12.15

15 Temmuz Bağlamında Toplum Bütünlüğü Açısından Dini ve Milli Duyguların Önemi – Konferans /18 Temmuz Saat: 14.30

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü E-Bülteni – Çevrimiçi Gösteririm / 25 temmuz Saat: 13.00