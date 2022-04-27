Bolu Valisi Ahmet Ümit’in “Kadir Gecesi” Mesajı



Haber: C. Kutay Aykan

Vali Ahmet Ümit yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedî cehennem azabından kurtuluş olan mübârek Ramazan-ı Şerif Ay’ının son günlerini idrak ederken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni karşılamanın heyecanını ve sevincini tüm Müslüman Alemi olarak gönülden hissediyoruz. Tüm Müslümanların hayat düsturu ve rehberi olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tövbe kapılarının ardına kadar açık olduğu, kalplerin yumuşadığı, huzur ve esenlik dolu olan bu mübarek gecede nazil olmuştur.”

“DARDA KALANIN YARDIMINA KOŞMAK, YETİMLERİ, ÖKSÜZLERİ KORUYUP KOLLAMAK…”

“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” Hadis-i Şerif-i; Kadir Gecesi’nin tam manasıyla eda edilirse, bizler için rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığının, yapılan hiçbir duanın geriye çevrilmediğinin müjdecisidir. Bizim inancımızda, kültürümüzde dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla; mazlumun yanında yer almak, zorda olana el uzatmak, darda kalanın yardımına koşmak, yetimleri, öksüzleri koruyup kollamak, derdi olanın derdiyle dertlenmek esastır.”

“BOLULULU HEMŞEHRİLERİMİN KADİR GECESİ’Nİ TEBRİK EDER, SAĞLIK VE AFİYETLER DİLERİM”

“Bu müstesna gecenin en güzel özelliklerimizin yenilenmesine, millet olarak birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesine, toplumsal sevgi, saygı ve dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerimle; savaşların yaşanmadığı, mazlumların zulme uğramadığı, çocuklar başta olmak üzere hiçbir masumun ağlamadığı, barışın ve kardeşliğin hükümran olduğu bir dünya temennilerimle, tüm İslam Alemi’nin, Âziz Milletimizin ve BolululuHemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik eder, sağlık ve afiyetler dilerim.”