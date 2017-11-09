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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • Bolu Valisi Aydın Baruş’dan 10 Kasım mesajı

    Bolu Valisi Aydın Baruş, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıl dönümü ile ilgili basın açıklamasında bulunarak onun en önemli ilham kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

    09 Kasım 2017 Perşembe 15:30
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    Bolu Valisi Aydın Baruş’dan 10 Kasım mesajı

    Haber: Semih BAYKAL

    Vali Baruş, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıl dönümü nedeni ile basın açıklamasında bulundu. Baruş, açıklamasında kendinin bir ilham kaynağı olduğunu söyleyerek; “İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 79’uncu yıldönümünde saygı ve şükran duygularıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20’nci yüzyılın başlarında ülkemizin karşı karşıya kaldığı zor günlerde, Trablusgarp’ta, Çanakkale Savaşları’nda, Kafkas Cephesinde, Suriye-Filistin Cephesinde gösterdiği eşsiz dirayet ve mücadele azmi ile milletimizin umudunu ayakta tutmuştur. Ülkemizin dünyanın egemen sömürgeci güçleri tarafından işgaline kalkışıldığı karanlık günlerde, 19 Mayıs 1919’da çıktığı Samsun’dan sonra gittiği Amasya’da yayınladığı bildiride “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” diyerek kurtuluşun esasının milletin iradesi olduğunu vurgulamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımız sırasında gösterdiği üstün askeri önderlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki siyasi liderlik vasfıyla dünya tarihine damga vuran ender şahsiyetlerden biri olmuş, Türk Milletinin kalbinde ve hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bin bir mihnetle kazandığı zaferler neticesinde kurduğu ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet bağımsız olarak yaşatmak ve yüceltmek için azimle yılmadan mücadele etmek, Atatürk’e ve aziz vatan uğrunda canlarını seve seve feda eden şehitlerimize karşı vazgeçilmez borcumuzdur. Ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerler bu mücadeledeki en önemli ilham kaynağımızdır. Vefatının 79’uncu yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın kahramanları ile vatanımızın bağımsızlık ve bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, 10

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