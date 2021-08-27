Bolu Valisi halkla iç içe

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kaymaklık görevini sürdürürken, 2018 yılında Bolu Valisi olarak ataması yapılan Vali Ahmet Ümit, makamında oturmak yerine, sürekli olarak Bolulu vatandaşların sorunlarını dinlemek için mahalle mahalle gezerek görevini sürdürüyor. Bolu halkı tarafından sevilen Vali Ümit, Alpağut Mahallesi sakinleriyle sohbet yapmak üzere, haber vermeden güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Engelli vatandaşların, mahalle sakinlerinin sorunlarını birebir görüşerek dinleyen Vali Ümit, evlerinin bahçelerinde doğal ortamda yetiştirilen, domateslerin ve meyvelerin tadına bakarken, yine doğal ortamda yetişen mısırlardan da almayı ihmal etmedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Alpağut Mahllesinde yapılmakta olan Millet Bahçesindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Titizlikle tüm yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Vali Ümit, Siyami Palazoğlu ve Zehra Palazoğlu ile birlikte ata tohumlarının toprakla buluşturduğu ve şimdi ürünlerinin toplanmaya başladığı bahçeyi de gezmeyi ihmal etmedi. Mahalle ziyaretine Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’ta eşlik etti. Vali Ümit, bu tür sürpriz ziyaretleri önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini, vatandaşların sorunlarını birebir görüşerek dinleyip gerekenin yapılacağını söyledi. Alpağut Mahallesi Muhtarı Sema Bostancı, kendileriyle yakından ilgilenen Vali Ümit’e şahsının ve mahalle sakinlerinin adına teşekkür etti.