Bolu Valisi’nden önemli korona açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle ilgili ilimizdeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, “Maalesef Sağlık Bakanlığımızın en iyi mücadele eden iller arasında ilimizi göstermediği için üzüldük. Ama en kötüler arasında olmadığımız için de sevindik. Demek ki orta yolda gidiyoruz” dedi.

“VAKALARDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR OLDU, AMA KONTROL ALTINDA”

Başlarda çok iyi bir durumda olduğumuzu belirten Vali Ümit açıklamasında ayrıca, “Son günlerde rehavet oluştu ve özellikle il dışından gelen misafirlerimizle bizim vatandaşlarımız fazlaca içli dışlı oldular. Maske takmaksızın ve tedbir almaksızın iletişim halinde oldu ve neticesinde de pozitif vakalarda önemli artışlar oldu. Ama kontrol altında. Kimisi evlerinde izolasyon altında kimileri de hastanede tedavi altında. Kayda değer bir sorun yok, ama pozitif vakalar var” diye konuştu.

“ŞU ANDA 2 POZİTİF VAKAMIZ VAR KIBRISCIK İLÇEMİZDE”

Vali Ümit açıklamasının devamında ise, “Maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Her ölüm erkendir, hiçbir ölüm geç değildir. Böyle olmasını istemiyoruz, ama bu virüs ile yaşadığımız sürece bu tür tehlikelerle karşı karşıyayız. Onun için diyoruz ki maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte dikkat edelim. Bunu hep birlikte gördük. Bizde de 5’inci vatandaşımızı kaybettik. Şu anda da bir entübe vatandaşımız var. Kıbrıscık’taki hadiseye gelince, orada da yine aynı şekilde İstanbul’da bir misafirimiz gelir, Kıbrıscık’taki akrabalarını ziyaret eder. Gittikten sonra yapılan test neticesinde pozitif çıkar. Şu anda 2 pozitif vakamız var Kıbrıscık ilçemizde. Onun dışında şu anda tespit edilmiş bir vakamız yok. Kontrollerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN BİRKAÇ POZİTİF VAKA İLE KARŞILAŞIYORUZ”

Filyasyon testleri bittiğini belirten Ümit koronavirüsle ilgili açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “1800 küsür kişiye uygulanan antikor testleri ilimizde tamamlandı. Binde bir civarında bir bağışıklıkla karşı karşıya geldik, bana verilen bilgilere göre. Ama bu gösteriyor ki henüz toplumda bu virüsle bağışıklık söz konusu değil. Yani problem tehlike devam ediyor. Günlük normal testlerimizi yapıyoruz. Toplamda 13 binin üzerinde test yaptık bugüne kadar. Bu çevre illerin içerisinde en fazla test yapan il olduğumuzu ifade ediyor aynı zamanda. Biz bu konuyu özellikle yapıyoruz ve şüpheli şahıslar üzerinden yapıyoruz. Günlük test sayısı ise değişken oluyor ama yüzün altına düşmüyor, 280-300’e kadar da çıktığı olabiliyor. Çok iyiydik maalesef çok iyi olma noktasından döndük. Daha kötü olmamak için gayret ediyoruz. Bir çok kez bahsetmiştim Türkiye ortalamasının yüzde 2.5’in üstüne çıkmadık başlarda, ama şu anda her gün birkaç tane pozitif vaka ile karşılaşıyoruz.”