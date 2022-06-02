Bolu Valisinin ilk yasaklamasına tepki

Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti Belediye Başkanları ve birçok ilin Valileri bazı sanatçılara sahneye çıkma yasağı uygularken, bir yasak da Bolu’da gerçekleştirildi. Saadet Partisi, AK Parti ile aynı gün ve arada sadece bir saat farkla yürüyüş gerçekleştirmek istedi ve bu örgütlenmeyi basın ile sosyal medyadan halka duyurdu. Ne var ki Saadet Partisinin bu yürüyüşüne bir buçuk saat kala Valilik emri ile yasak getirildi. Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, konuyu açıklayan tepki dolu açıklaması yaparak şunları söyledi;

Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı olarak 1.06.2022 Çarşamba günü İzzet Baysal Caddesinde akaryakıt zamlarını protesto etmek üzere gerçekleştirmek istediğimiz yürüyüş ve basın açıklaması Bolu Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından (usul bakımından bazı eksikler bahane edilerek) uygun görülmediği partimize bildirilmiştir.

Yapacağımız faaliyetin bildiri yazısı valilik makamına 48 saat önceden verilmiş olmasına rağmen, tüm hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra yürüyüşe bir buçuk saat kala tarafımıza uygun görülmediğine dair bildirim yapılmıştır.

Anayasamızın 34. Maddesinde bulunan ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ hükmüne binaen gösteri yürüyüşü yapmak konusunda her hangi bir makamın izin verme ya da vermeme gibi bir yetkisi söz konusu değildir.

Yürüyüşün uygun görülmediğine dair tarafımıza yapılan bildirime konu edilen eksiklerin bir kısmı ise kanuni dayanaktan yoksun ve keyfi olarak talep edilmiştir. Bolu Valiliği’nin yapması gereken yürüyüşe bir buçuk saat kala uygun görülmediğine dair tebligat yapmak değil varsa usuldeki eksik bilgilerin giderilmesini talep etmek olmalıydı.

Sizlerin huzurunda soruyorum, AKP Bolu teşkilatının dün karar verdiği ve saat 14.00’de yapacağını duyurduğu yürüyüşle alakalı bildiri yazısı 48 saat önceden Bolu Valiliği’ne tebliğ edilmiş midir? Bizden istenen usule ait hususlar AKP’den de istenmiş midir? Yoksa AKP’nin yağacağı yürüyüşe gölge düşmemesi için siyasi bir tavır mı ortaya konmuştur? 30 Mayıs Pazartesi yaptığımız bilgilendirmeye rağmen uygun görülmeme gerekçelerinin yürüyüşe bir buçuk saat kala bildirilmesi bu soruları sormamıza sebep olmaktadır. Bütün bunlarla beraber devlet kurumlarımızın itibarı bizim için çok değerlidir. Birilerinin yaptığı bireysel yanlışlar ancak kendilerini bağlar.

Yapacağımız faaliyetleri zorlaştırmaya dönük bu tip yaklaşımlara pirim vermeyeceğimizi ve tehir ettiğimiz yürüyüşü 6 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 13:00’de İzzet Baysal Caddesinde yapacağımızı buradan ilan ederek tüm halkımızı davet ediyorum. Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığından paylaşılan, “Tekerler dönmüyor tabana kuvvet” paylaşımı ise büyük ilgi gördü.