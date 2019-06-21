Bolu ve ilçelerde dernek kuracaklar

Haber: Birol Ertunç

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu(ABDF) geçtiğimiz gün 936. Etkinliğinde bir araya geldi. Toplantıya katılan federasyon üyeleri Bolu’da, Bolu ilçelerinde, Ankara'da yeni derneklerini kurmak üzere göreve bilendiler. Bu kapsamda Mengen, Göynük, Kıbrıscık, Ankara’da 2, Bolu merkez, Mudurnu ve Yeniçağa’da dernek kurulumları için çalışmalara başlandı. Federasyonun Ar-Ge komisyonu Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve çeşitli fonlardan Bolu ve ilçelerindeki insanlarının da faydalanması için faaliyet alanlarına ve konulara göre dernek kuruluşlarını planladılar. ABDF’den yapılan açıklamada yeni derneklerin ilçelerde belirli amaçlar doğrultusunda kurulması gerektiği, tüzüklerin de bu amaçlara göre şekillendiği belirtildi. Derneklerin kurulması için görev alan ABDF üyeleri Bolu ve ilçelerin fonlardan pay alabilmesi için derneklerin kuruluşu çalışmalarına hızla başladı.