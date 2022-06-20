Bolu ve Yeniçağa Belediyeleri iş birliğinde ilçe yolları yenilendi

Haber: S. Özge Yücel

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar da belediyeler arası işbirliğine değinerek, “Belediyelerde iş birliği çok önemlidir. Bunun partisi olmaz. Bu konuda Sayın Başkanımıza bizlere yardımcı olduğu için Yeniçağa halkı adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi’nin ilçelere desteği devam ediyor. Son 3 yılda Mudurnu, Dörtdivan, Mengen, Seben gibi birçok ilçeye önemli hizmetler ulaştıran Bolu Belediyesi, Yeniçağa ilçesine de yardım eli uzattı. Bolu Belediyesi ile Yeniçağa Belediyesi arasında yapılan protokol doğrultusunda, Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt ekipleri hafta sonu Yeniçağa ilçesinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt ekiplerinin iki gün aralıksız süren çalışması sonucu ilçenin ulaşım ağındaki birçok yol baştan aşağı yenilendi.

BAŞKAN ÖZCAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Pazar günü çalışmaları yerinde görmek üzere Yeniçağa ilçesine geldi. İlçede ilk olarak Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ile buluşan ve geçirdiği büyük ameliyat nedeniyle “geçmiş olsun” dileklerini ileten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha sonra Başkan Çağlar ile çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özcan ve Başkan Çağlar, yaptıkları inceleme sonrası açıklama yaptı.

Özcan: “Yeniçağa Belediyesi ile işbirliğimiz, ilişkilerimiz devam edecek”

Açıklamasında ilk olarak Çağlar’ın yaşadığı sağlık sorununa değinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben bir kez daha başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah hem Yeniçağa’mıza, hem Bolu’muza böyle değerli bir Belediye Başkanımızı bir anlamda tekrar kazandırdı. Bundan sonra afiyet ve sağlık içinde hayatını sürdürmesini temenni ediyorum.” diye konuştu. Bolu ve Yeniçağa Belediyeleri işbirliğinde yapılan asfalt çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Özcan, “Bugün de asfalt ekiplerimiz çalışmalarını burada sürdürüyor. Daha önce Mudurnu, Seben, Dörtdivan ve Mengen ilçemizde çalışmalar yapmıştık. Burada da yaklaşık 2 bin ton asfalt serimi yapıyoruz. Yeniçağa Belediyemiz bize devletten aldığı katkı olan bütüm’ü vermişti. Protokol gereği biz de onu asfalta çevirip, Yeniçağa’mızda serme işlemini yerine getirdik. Bu, iki belediyenin işbirliği. Bundan sonraki süreçte Yeniçağa Belediyesi ile işbirliğimiz, ilişkilerimiz devam edecek. Biz elimizde ne varsa Yeniçağa halkının hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyarız.” ifadelerini kullandı.

Çağlar: “Allah sizlerden razı olsun”

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar da yaptığı açıklamada hem hastalığı sürecinde kendisine verdiği destek, hem de asfalt çalışmaları için Başkan Tanju Özcan’a teşekkür ederek, “Yeniçağaya gelişiniz bizi onurlandırdı. Benim hastalığım sürecinde yardımlarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Belediyelerde iş birliği çok önemlidir. Bunun partisi olmaz. Belediye başkanları halkın hizmetkarıdır. Bu konuda da Sayın Başkanımıza bizlere yardımcı olduğu için Yeniçağa halkı adına teşekkür ediyorum.” dedi.