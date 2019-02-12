" Bolu'ya güç katacak"

Haber: C. Kutay Aykan

Fatih Metin’e destek için Türk futbolunun yaşayan efsanesi “kral” lakaplı Tanju Çolak’ın 2 kez Bolu’ya gelen ardından TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye’nin jürisi şef Mehmet Yalçınkaya da başarılı siyasetçiye destek vermek üzere Bolu’ya geldi. Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, aşçılarıyla ünlü Bolu’yu hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Metin, jüri üyesi olarak katıldığı yarışma programı büyük bir üne kavuşan Bolulu Master şef Mehmet Yalçınkaya ile pazaryerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

"ONLARIN TECRÜBELERİNİ BOLU'YA KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Yoğun ilgi gördüğü esnaf ziyaretinde Metin, dede mesleği olduğunu belirttiği aşçılığı Bolu'da hak ettiği noktaya taşıyacaklarını ifade ederek, "Değerli hemşerimiz, Türkiye'nin Master şefi, kıymetli ustam, şefim, Sayın Mehmet Yalçınkaya ile birlikteyiz. Aşçılık benim dede mesleğim. Dolayısıyla aşçılık mesleğine çok uzak değiliz. Hayalimiz olan, Bolu'yu Gastronomi Merkezi yapma noktasında Mehmet abi ile beraber yola çıkacağız inşallah. Kendisi Türkiyemiz'in yetiştirdiği ender ustalardan, şeflerden bir tanesi. Bolu'da birçok ustamız, şefimiz, Bolu'dan Mengen'den ve diğer ilçelerimizden Türkiye'de ve Dünya'da bizi çok iyi temsil ediyorlar. İnşallah onların bu tecrübelerini Bolu'ya katma değere dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ BOLU’YU GASTRONOMİ MERKEZİ YAPMAK"

Bolu'ya Gastronomi Merkezi kazandıracağını açıklayan Metin, "Bolu'da bir hedefimiz var. O da Bolu'yu Türkiye'nin ve dünyanın Gastronomi Merkezi yapmaktır. Bu düşünceyle yola çıktık. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem içerisinde Bolu Merkez'de, özellikle turizm alt yapısını güçlendirdikten sonra, bir Gastronomi Merkezi kuracağız. Yemek laboratuvarı gibi çalışacak bu Gastronomi Merkezi'ne Türkiye'nin her yerinden, özellikle İstanbul'dan ve Ankara'dan insanlar sırf yemek yemek için gelecek. Böyle bir hayalimiz var inşallah" şeklinde konuştu.

"GASTRONOMİ MERKEZİ BOLU'YA GÜÇ KATACAK"

Bolulu Master şef Mehmet Yalçınkaya da aşçılığın Bolu'nun önemli markalarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, "İspanya'da baskluner gibi Bolu'da sizin de projesini yaptığınız bu aşçılık ve Gastronomi Merkezi'nin Bolu'ya güç katacağını düşünüyorum. Ben 150 senelik bir aşçı ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de hem aşçılık markası için hem şehrin bir Gastronomi Merkezi olması için elimden geleni yaparım. Biz gerek Bolu Profesyonel Aşçılar Derneği, gerekse temsil ettiğimiz Gastronomi Kulüpleri olarak Bolu'da bundan sonra sizin de başkanlığınızda daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

MUTFAĞA GİRİP YEMEK YAPTI

Yalçınkaya, yoğun geçen programın ardından ise şehir merkezindeki bir otele geçti. Burada mutfağa giren ünlü şef, Bolu’da has özel bir menü hazırlayarak Fatih Metin ve programı takip eden basın mensuplarına ikram etti. Fatih Metin ise kara kabak çorbası, tarhanalı levrek ve kanlıca mantarlı cheesecake’in tadına bakarak gastronomide Bolu’yu hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.

“EN BÜYÜK HAYALİMDEN BİR TANESİ”

Aşçılar Diyarı Bolu’ya bir Gastronomi Merkezi kurmayı hedeflediklerini tekrarlayan Metin, “Bir aşçı torunu olarak, en büyük hayallerimden bir tanesi Bolu’nun gastronomi merkezi olmasıdır. Ama sadece Bolu’da, Türkiye’de değil dünyada gastronomi merkezi olma hedefine ilişkin bir hayaldir. İnşallah bunu başaracağız” diye konuştu. Metin ayrıca, ünlü şef Yalçınkaya’nın yöresel ürün pazarı talebi üzerine de bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 13:34