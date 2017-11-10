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Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü film içeriğini seyretti mi bilinmez ama seyrettiğine inanmak gerçekten zor. Filmde ilçe isimleri telaffuz edilmezken, çekim yapılan tabiat merkezlerinin hiç birisinin adının belirtilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü ve filmin prodüksiyonunun yapan NeSS iletişim şirketinin elbirliği ile çektiği “Yaz” filmi gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 12 dakika 13 saniye süren “Yaz filminde Bolu ismi 3 defa geçerken ilçelerimizin görüntülerinin verildiği anlarda ilçe isimlerinin ve görüntülerde yer alan tabiat alanlarının ismi dahil hiç bilgisi filmde yer almadı. İlçe isimleri filmin son dakikasında toplu halde verilerek geçiştirilmeye çalışıldığı gözlenen filmin içeriğinde de ciddi yanlışlıklar yapıldı. İlçe görüntülerinin ardına peş peşe bağlanan tabiat alanları görüntülerinin ise alakasız bir şekilde hep Abant, Yedigöller ve gölcük görüntüleri olması ilimizi tanıyanlar tarafından, “neden ilçelerin görüntülerinin arkasından ilçelerdeki tabi güzellikler yer almadı” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Hazırlanan filmde Bolu şehir merkezinin sadece Atatürk Orman Parkından 15 saniyelik bir görüntüyle yer alması ise ayrı bir eleştiri konusu oldu. Filmde tabiat merkezleri görüntüleri yayınlanırken, şehir içerisindeki Büyükcami, Sultan Hamamı, Taşhan, İzzet Baysal Caddesi, Tarihi Vilayet binası ve Müze müdürlüğü gibi hiçbir yerin gösterilmemesi Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü ve NeSS iletişim şirketinin işini ne kadar ciddiye aldığını bir kez daha ortaya koydu. Köroğlu heykeline 5 saniyelik yer verilen filmde yayla kazlarının dansına ise yaklaşık 15 saniye yer verilmesi videonun kırılma noktası olarak algılandı.

Hazırlanan tanıtım filminin yönetmenliğini NTV, TRT gibi televizyonlarda da yönetmenlik yapan ve çok sayıda ödüllü belgesel çekimine imza atan usta isim Zülküf Aydın gerçekleştirirken, Türkiye’de çok sayıda belgeselin sesi olan ünlü tiyatrocu Mehmet Atay da sesiyle yaz rüyasına can verdi. Cenk Salma’nın muhteşem ve titiz çekimleriyle zenginleşen filmin kurgusunda Emrah Bora yine ustalığını konuşturdu. Emirhan Türker ise projede drone operatörü olarak yer aldı. Bu kadar uzman bir ekibin hazırladığı filmde ilimizi tanıdığını iddia eden ve kurgu aşamasında danışmanlık yapması gereken NeSS iletişim şirketi ile Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünün nerelerde olduğu merak konusu oldu.

