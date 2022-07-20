Bolu Yazıören Köyünde Çayır Tırtılına Rastlandı

Bolu Ziraat Odası ekipleri tarımsal danışmanlık kapsamında, ilimiz merkez Yazıören, Karamanlar ve Yukarısoku köylerinde arazi kontrolleri yaptı. Yapılan kontrollerde buğday ve arpalarda dane kaybının belirlenen oran seviyesinde sağlanması için gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

AYÇİÇEĞİ TARLASINDA ÇAYIR TIRTILINA RASTLANDI

Ekim arazilerinde yapılan kontroller esnasında Yazıören köyünde bulunan ayçiçeği tarlasında, ekinlere zarar veren çayır tırtılına rastladı. Bolu Ziraat Odası ekipleri durumu fotoğraflayarak Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgede arpa ve buğday hasadına başlayan biçerdöver operatörlerini de kontrol eden ekipler, sürücülere yasal zorunluluklarını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 11:54