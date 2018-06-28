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28 Haziran 2018 Perşembe
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    • Bolu Yeni Kliniğine Kavuştu

    Fatma Hatun Hastanesi’nden tanınan ve 11 yıllık süreç içerisinde Bolu sağlığına oldukça önemli hizmetlerde bulunan Op. Dr. Şaban Beyazpınar, klinik açtı. Beyazpınar, Bolu’nun ilk kez tanışacağı sağlık hizmetleri ve klinik hizmetlerini gazetemize anlattı.

    28 Haziran 2018 Perşembe 13:35
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    Bolu Yeni Kliniğine Kavuştu

    Haber: Esra Öztürk

    Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde Bolu sağlık sektörüne yeni bir hizmet kazandıran Op. Dr. Şaban Beyazpınar, kliniğinde yapılan hizmetlerle ilgili olarak gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Ultrasonografi odası, proktoloji odası, cerrahi müdahale ve endoskopi odası gibi oldukça geniş bir kliniği Bolu’nun hizmetine sunan Beyazpınar, endoskopik ve kolonoskopik müdahalelerde de bulunabiliyor.

    HANGİ İŞLEMLER VE TEDAVİLER UYGULANABİLİYOR?

    Yeni açılan klinikte hastalara yönelik birçok işlem ve tedavi uygulanabiliyor. İlgi çeken işlem ve tedaviler ise şöyle; üs gıs video endoskopisi ve video kolonoskopi, meme usg., tiroid usg., inguinal ve umblikal herni ameliyatlar, varis tedavileri, ağrı tedavileri ve vasküler lazer uygulaması.

    ‘’BOLU KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE TANIŞACAK’’

    Op. Dr. Şaban Beyazpınar gazetemize yapmış olduğu açıklamada, Bolu’nun kök hücre tedavisiyle tanışacağını belirterek, kök hücre tedavisinin sağlık sektörü açısından ilgi çekici bir yenilik olduğunu ve Türkiye’de giderek yaygınlaştığını söyledi. Yeni açılan klinikte kök hücre tedavisiyle ilgili olarak gerekli girişimlerin ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmaya başladığını dile getiren Büyükpınar, Bolu’nun yeni bir sağlık hizmeti getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

    LOKAL AMELİYATLAR VE CERRAHİ MÜDAHALELER YAPILACAK MI?

    Açıklamalarının son bölümünde ise Beyazpınar, yeni açılan klinikle ilgili olarak vatandaşların en çok merak ettiği konuya da değindi. Klinikte verilen hizmetler çerçevesinde Beyazpınar, lokal ameliyatların ve cerrahi müdahalelerin yapılabileceğini ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Fatma, Hatun, Hastanesi’nden, Tanınan, 11

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