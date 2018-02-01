Haber: Semih Baykal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Türkiye nüfusu 995 bin 654 kişi artarak, 80 milyon 810 bin 525 olduğunu açıkladı. TÜİK’in verilerine göre Bolu’nun Nüfusu da 303 bin 184 olduğu açıklandı. Bu nüfus sayısı ile Bolu’nun bütün şehir olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmadı.

İŞTE BOLU MERKEZ VE İLÇELERDEKİ NÜFUS SAYILARI

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle TÜİK kayıtlarında Bolu merkez nüfusunun 199 bin 702, Dörtdivan’ın 6 bin 185, Gerede’nin 33 bin 511, Göynük’ün 15 bin 184, Kıbrıscık’ın 3 bin 111, Mengen’in 13 bin 940, Mudurnu’nun 19 bin 66, Seben’in 5 bin 226 ve Yeniçağa’nın ise 7 bin 259 olduğu belirtildi.