Bolu yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi’nin kent Meydanı’nda düzenlediği yılbaşı özel konserinde, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar ve DJ Yasin Keleş, sahne aldı. 31 Aralık akşamı 2022 yılına eğlenerek girmek isteyen Bolulular, düzenlenen konserle doyasıya eğlenip, şarkılar söyledi. Saatin 00.00 yaklaşması ile beraber Belediye Başkanı Tanju Özcan eşi Meral Özcan’la birlikte sahnede geri sayım yaparak 2022 yılına vatandaşlarla birlikte girdi. Yeni yıla Bolulularla girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Özcan,” Zor günler geride kaldı. 2022 yılının sağlık mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni yıl kutlamayı unutmuştuk. Sizlere söz veriyorum. 2023 yılına daha güzel gireceğiz. Tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum”dedi. Boluluların yeni yıl coşkuna ortak olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, sahne alan sanatçılara hediyelerini takdim ettikten sonra konsere katılım sağlayan Bolu halkına teşekkür etti.