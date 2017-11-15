“ BGC” Bolu Gazeteciler Cemiyetimizin değerli yöneticileri ve üyeleri ile birlikte ;

“15 KASIM 2017” Çarşamba günü “ YENİÇAĞA” İlçemizdeydik…

“ RECAYİ ÇAĞLAR” Bey’in BAŞKaNLIĞINDAKİ Belediye çalışmalarını gözlemledik…

“1952”senesinde ibadete açılıp 64 yıldır İBADETE AÇIK OLAN Camiin yerine Hayırsever“MELİHA DALGIÇ”ın yaptırdığı 1500 kişilik camiin inşaatının önünden başlayan gezimiz;

“FITNESS” salonundaki çalışmaları görmemizle sonlandı…

“BELEDİYE” binasının altına doğalgazcılar gelmiş…

Yeniçağa doğalgazcılara kavuşmuş… Hayırlı olsun…

“ TERMİNAL” güzel olmuş..

Gezdik… Ünlü markalar tabelalarını asmışlar…Üniversite kenti olma yolundaki Boluda bu ilçemizde de 4 bölüm varmış…

Gençler ellerinde bavulla terminaldeler…

“ TERMİNAL” in üzerine birde “ yeni” düğün salonu yaptırılmış…

“ YENİÇAĞA GÖLÜ” kenarına da gittik “ KUŞ GÖZLEMEVİ” nden kuşları da gözlemledik…

Yeniçağalılar turizme hazır…

Gölde hemşehrileri “ÇAKABEY” in adını taşıyabilecek gezi taşıtları da hazır… İskele de yapılmış… Hoş şeyler bunlar…

Başkan ve ekibine muvaffakiyetler diledik…

YENİÇAĞA kolonyaları ile de meşhur… Kokunuz “ Hacı mülazım… her eve lazım “…

SELAM VE MUHABBETLE..

Saygılarımızla.