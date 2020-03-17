Bolu yine 3

Haber: C. Kutay Aykan

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2019 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı. Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı iki artarak 96'dan 98'e, Antalya'nın çıkaracağı vekil sayısı bir artarak 16'dan 17'ye çıktı. Denizli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Kırşehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

ADANA 15, ADIYAMAN 5, AFYONKARAHİSAR 6, AĞRI 4, AMASYA 3, ANKARA 36, ANTALYA 17, ARTVİN 2, AYDIN 8, BALIKESİR 9, BİLECİK 2, BİNGÖL 3, BİTLİS 3, BOLU 3, BURDUR 3, BURSA 20, ÇANAKKALE 4, ÇANKIRI 2, ÇORUM 4, DİYARBAKIR 12, EDİRNE 4, ELAZIĞ 5, ERZİNCAN 2, ERZURUM 6, ESKİŞEHİR 7, GAZİANTEP 14, GİRESUN 4, GÜMÜŞHANE 2, HAKKARİ 3, HATAY 11, ISPARTA 4, MERSİN 12, İSTANBUL 98, İZMİR 28, KARS 3, KASTAMONU 3, KAYSERİ 10, KIRKLARELİ 3, KIRŞEHİR 2, KOCAELİ 13, KONYA 15, KÜTAHYA 5, MALATYA 6, MANİSA 10, KAHRAMANMARAŞ 8, MARDİN 6, MUĞLA 7, MUŞ 4, NEVŞEHİR 3, NİĞDE 3, ORDU 6, RİZE 3, SAKARYA 7, SAMSUN 9, SİİRT 3, SİNOP 2, SİVAS 5, TEKİRDAĞ 8, TOKAT 5, TRABZON 6, TUNCELİ 1, ŞANLIURFA 14, UŞAK 3, VAN 8, YOZGAT 4, ZONGULDAK 5, AKSARAY 4, BAYBURT 2, KARAMAN 3, KIRIKKALE 3, BATMAN 5, ŞIRNAK 4, BARTIN 2, ARDAHAN 2, IĞDIR 2, YALOVA 3, KARABÜK 3, KİLİS 2, OSMANİYE 4, DÜZCE 3