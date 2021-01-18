Bolu yine en soğuk il oldu

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu'da etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı. İlimizde Kartalkaya Kayak Merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17,3 derece olarak kaydedildi. Bursa ili Osmangazi ilçesi Uludağ Teleferik’te ise sıcaklık sıfırın altında 17,1 derece olarak ölçüldü ve en soğuk ikinci yer oldu. Türkiye’nin en sıcak yeri ise 20,6 derece ile Artvin’in Hopa ilçesinde ölçüldü.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 12:10