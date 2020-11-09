Bolu, yüzde 28’i zor gördü

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında “Bugün fidan yarın nefes” sloganıyla 81 ilde 14 milyon fidan geçtiğimiz yıl toprakla buluşturuldu. Projeye ilimizden de rekor katılım gerçekleştirilerek Bolu’da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu.

PROJEYE İLGİ AZALDI

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl başlatılan fidan sahiplendirme uygulamasına ilgi geçtiğimiz yıla göre bir hayli azaldı. Türkiye genelinde hedeflenen 83 milyon 917 bin 855 fidandan henüz yaklaşık 21 milyonu sahiplendirildi. Proje kapsamında bu yıl ilimiz Bolu’da 559 bin 225 fidan sahiplendirilmesi hedeflendi. Ancak ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de kampanyaya katılım bir hayli düşük oldu. Hedeflenen sayının uzağında bir grafik çizen ilimizde henüz 157 binden fazla fidan sahiplendirilerek hedefin yüzde 28’ine ulaşıldı. Hedefe ulaşarak yoğun katılım olduğu ilk 5 il ise Erzincan, Şırnak, Bartın, Tunceli ve Hatay olarak sıralandı.

FİDAN DİKİLECEK BÖLGELER

Proje kapsamında ilimizde fidan dikimi yapılmak için belirlenen alanlar ise şu şekilde listelendi:

-MERKEZ / KÜRKÇÜLER MAH. / ANADOLU OTOYOLU KENARI

-GEREDE / YÜNLÜ YAYLASI / YÜNLÜ YAYLASI

-DÖRTDİVAN / GÖBÜLER / GÖBÜLER

-YENİÇAĞA / MERKEZ / 90 NOLU BÖLME E-5 KENARI

-GÖYNÜK / ÖRENCİK KÖYÜ KABAKULAK MAH. / ÖRENCİK AĞAÇ. SAHASI

-KIBRISCIK / KARADOĞAN / KARADOĞAN

-MENGEN / ÖDEK / BENGÜ BAL ORMANI

-MUDURNU / KİLÖZÜ KÖYÜ / KİLÖZÜ KÖYÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ

-SEBEN / BOZYER YAYLASI / BOZYER YAYLASI

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 14:41