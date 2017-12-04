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    • Bolu Ziraat Odası Antalya’da

    Bolu Ziraat Odası muhtarlar, delegeleri ve çiftçileri ile 1 Aralık tarihinde Antalya’da düzenlenen 17’nci Uluslararası Sera, Tarım ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına katıldı.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 11:30
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    Bolu Ziraat Odası Antalya’da
    Haber: Semih Baykal

    Antalya’da  1 Aralık tarihinde düzenlenen 17’nci Uluslararası Sera, Tarım ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına (ULUSLAR ARASI GROWTECH), Bolu Ziraat Odası da muhtarlar, delegeleri ve çiftçileriyle katıldı. Fuarda çiftçilere tarımda yeni teknolojiler, yeni tohumlar ve sulama sistemleri tanıtıldı. Antalya’da düzenlenen fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan;‘Bunun gibi çiftçilerimizin ufkunu açacak fuar ve organizasyonlara katılımımız devam edecektir. Katılım sağlayan değerli çiftçilerimize teşekkür ederiz. Organizasyonlara katılımı farklı çiftçilerimizle devam ettireceğiz’dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ziraat, Odası, Muhtarlar, Delegeleri

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