Haber: Semih Baykal

Antalya’da 1 Aralık tarihinde düzenlenen 17’nci Uluslararası Sera, Tarım ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına (ULUSLAR ARASI GROWTECH), Bolu Ziraat Odası da muhtarlar, delegeleri ve çiftçileriyle katıldı. Fuarda çiftçilere tarımda yeni teknolojiler, yeni tohumlar ve sulama sistemleri tanıtıldı. Antalya’da düzenlenen fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan;‘Bunun gibi çiftçilerimizin ufkunu açacak fuar ve organizasyonlara katılımımız devam edecektir. Katılım sağlayan değerli çiftçilerimize teşekkür ederiz. Organizasyonlara katılımı farklı çiftçilerimizle devam ettireceğiz’dedi.

