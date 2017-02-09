Haber: BMA

Çiftçilerin sebze fidesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya yöresindeki seçkin fide firmalarıyla görüşmeler yaptıklarına dikkat çeken Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Bizim yöremize uyumlu ve verimi yüksek çeşitler üzerinde firmalardan teklifler aldık. Bu kapsamda ziraat odası olarak Antalya’ya giderek fide yetiştiren firmaları gezeceğiz ve çiftçilerimiz için en iyi anlaşmaları yapacağız” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ SİPARİŞLERİNİ VEREBİLİRLER”

Haftabaşından itibaren ilaç satış mağazasında fide siparişlerinin alınmaya başlandığını belirten Hakkı Fidan, “Odamız üreticilerimize hizmet için satış mağazasında çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve en önemlisi de zirai ilaç, tohum, fide fiyatlarını dengede tutarak bu piyasayı kontrol altına almak için titiz prensipli çalışmasına devam etmektedir. İhtiyacı olan çiftçilerimiz satış mağazamıza giderek fide siparişlerini verebilirler. Amacımız çiftçimizin bu ihtiyaçlarını kaliteli ürünler ve en uygun fiyatlarla gidermesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.